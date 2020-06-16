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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı

DHA

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 eski polis, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında olduğu iddia edilen kişilere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, birisi meslekten ihraç edilen müdür olmak üzere toplam 5 eski polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 eski polis, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU 2020-06-16 18:56:34

FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 eski polis, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.<br>Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında olduğu iddia edilen kişilere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, birisi meslekten ihraç edilen müdür olmak üzere toplam 5 eski polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 eski polis, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-06-16 18:56:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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