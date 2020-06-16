FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 eski polis, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.<br>Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında olduğu iddia edilen kişilere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, birisi meslekten ihraç edilen müdür olmak üzere toplam 5 eski polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 eski polis, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-06-16 18:56:34<br>

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