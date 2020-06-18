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Vali Kocabıyık'tan yangın gözetleme kulesinde inceleme

DHA

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, orman yangınlarının önlenmesine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 1808 metre yükseklikteki Dişkaya Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Dişkaya Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Uşak ve Banaz ilçesinin sınırlarını gören, 1808 metre yükseklikteki kulede görev yapan orman işçileri ile sohbet eden Vali Kocabıyık, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya'dan bilgi aldı. Vali Kocabıyık, daha sonra orman gençlik bakım çalışması yapan köylüleri ziyaret etti. Vali Funda...

Vali Kocabıyık'tan yangın gözetleme kulesinde inceleme

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, orman yangınlarının önlenmesine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 1808 metre yükseklikteki Dişkaya Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulundu.<br>Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Dişkaya Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Uşak ve Banaz ilçesinin sınırlarını gören, 1808 metre yükseklikteki kulede görev yapan orman işçileri ile sohbet eden Vali Kocabıyık, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya'dan bilgi aldı. Vali Kocabıyık, daha sonra orman gençlik bakım çalışması yapan köylüleri ziyaret etti. Vali Funda Kocabıyık, burada yaptığı açıklamada ormanların önemine değinerek yangın riskinin arttığı şu günlerde vatandaşlardan çok daha dikkatli olmasını istedi. Uşak'ta 223 bin 496 hektar orman arazisi bulunduğunu belirten Vali Kocabıyık, bu alanların 11 gözetleme kulesinden 24 saat izlendiğini belirtti. Kocabıyık açıklamasında "Ormanlar ülkemizin en büyük zenginliklerinden. Ormanlarımızı korumak, genişletmek ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimiz arasında. Orman yangınlarına karşı tüm tedbirleri almış durumdayız. İl genelinde orman yangınlarına 9,16 dakikada müdahale edebiliyoruz. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde. Aldığımız tedbirler önemli ancak orman yangınlarının çıkmaması için vatandaşlarımızın çok dikkatli davranması gerekiyor" dedi.<br>Orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin yanı sıra il genelinde ağaçlandırma çalışmaları da yaptıklarını belirten Vali Kocabıyık, daha yeşil bir Uşak için çalıştıklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-06-18 14:53:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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