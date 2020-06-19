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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticari araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 yaralı

İHA

Uşak'ın Banaz ilçesinde, ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Ticari araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saat 03.00 sıralarında 31 Ağustos Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet P. idaresindeki 45 AET 090 plakalı ticari araç, park halindeki 38 EG 411 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü Mehmet P. ile birlikte bulunan yolcular Semra P., Senanur P., Hatice Kübra P., Zehra P. adlı 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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