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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Valisi: "Yüksek hızlı tren projesinin tamamlanması için gece gündüz çalışıyoruz"

İHA

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 2023 yılında tamamlanması planlanan Ankaraİzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinin il sınırlarında devam eden çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın ana şantiyesini ziyaret etti.

Uşak Valisi: "Yüksek hızlı tren projesinin tamamlanması için gece gündüz çalışıyoruz"

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 2023 yılında tamamlanması planlanan Ankaraİzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinin il sınırlarında devam eden çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın ana şantiyesini ziyaret etti.
Ziyarette TCDD Genel Müdür Yardımcısı Öner Özgür ve firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Funda Kocabıyık, Türkiye’nin son yıllarda kara, hava ve demir yolu ulaşımında adeta çağ atladığını ifade etti. Ulaşım ağlarının yaygınlığı ve modernizasyonunun gelişmişliğin önemli göstergelerinden biri olduğunun altını çizen Vali Funda Kocabıyık, daha kısa sürede bir yerden bir yere ulaşmanın ve zamanı verimli kullanmanın günümüzde çok önemli hale geldiğini belirtti.
"İlk sefer 2023 yılında"
Ankaraİzmir Yüksek Hızlı Tren Projesinin 96 kilometrelik bölümünün Uşak sınırlarından geçtiğini belirten Vali Kocabıyık, projenin kent ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti. Vali Kocabıyık, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"7 viyadük, 1 istasyon, 41 alt geçit, 24 üst geçit, 5 köprü, 136 menfez imalatının bulunduğu güzergahta 400 işçi, yüzlerce iş makinesi ve araçla projeyi planlanan zamanda bitirmek için gece gündüz çalışıyor. Ümit ediyorum ki 2023 yılında ilk yüksek hızlı tren seferi başlayacak. Çalışmaların bir an önce tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüksek hızlı tren projesinin kentimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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