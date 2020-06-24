Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 18 yaralı (2)

<br>ŞOFÖRÜN UYUDUĞU İDDİASIUşak'ta, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu, otobüs şoförü ile yardımcı şoförün hayatını kaybettiği ve 18 yolcunun yaralandığı trafik kazasında, yolculardan bazıları otobüs şoförünün uyuduğunu iddia etti.<br>Yolcuların iddiasına göre, otobüs seyir halinde olduğu sırada, şoför Hüseyin Tuncer'in uyuya kaldı. Durumu fark eden yardımcı şoför Nurettin Erdem, kazayı önlemek için müdahale etse de başarılı olmadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Halil İbrahim KARABIYIK /UŞAK,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Halil İbrahim KARABIYIK<br>2020-06-24 07:32:15<br>
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