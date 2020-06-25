Uşak Üniversitesi'nde "YKS" toplantısı düzenlenildi Rektör Savaş, "Gerekli tedbirleri aldık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi'nde "YKS" toplantısı düzenlenildi Rektör Savaş, "Gerekli tedbirleri aldık"

İHA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 27 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın başkanlığında sınavla ilgili toplantı düzenlendi.

Uşak Üniversitesi'nde "YKS" toplantısı düzenlenildi Rektör Savaş, "Gerekli tedbirleri aldık"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 27 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığında sınavla ilgili toplantı düzenlendi.
Gerçekleştirilen toplantıda Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak tarafından 2020 YKS sınavında görev yapacak bina sınav sorumluları ve bina sınav sorumlusu yardımcılarına yönelik eğitimler verildi.
Rektör Savaş, “Uşak’ta 2020 YKS sınavına 78 binada 3 oturumun sonunda yaklaşık 19 bin 100 aday girecek.”
Sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak tedbirler hakkında bilgi veren Rektör Savaş, 2020 YKS sınavlarının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili toplantı ve çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Rektör Savaş, “Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç bölümde yapılacak olan YKS, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek. Uşak’ta 2020 YKS sınavına 78 binada 3 oturumun toplamında yaklaşık 19 bin 100 aday girecek. Bu sene yapılan sınavlarımızda Kovid19 salgını nedeniyle önlemlerimizi de arttırdık. Okullarımızda YKS sınavı tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacaktır.”dedi
Rektör Ekrem Savaş, “Sınav güvenliği ve hijyenle ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık.”
Sınav günü sosyal mesafe kurallarına uyulması için bina sınav sorumlularının ve bina yöneticilerinin gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirildiğini ve eğitimler verildiğini söyleyen Savaş, “ÖSYM tarafından sınav günlerinde bina girişinde adaylarımıza ve görevlilerimize dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecek. İsteyen adaylar ve görevliler kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler. Sınav günü binalarımızın girişlerinde yığılmalara sebebiyet vermemek adına ailelerimiz binalarımızın bahçelerine alınmayacak. Emniyet görevlileri adayların ve sınav görevlilerinin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörüyle, gerektiğinde ise elle arama yapacaktır. Bina girişlerinde görev yapan emniyet görevlilerimiz çift maske kullanacaklardır. Kovid19 vakası veya gözetimi altında olan adaylarımız önceden başvuru yaparak, yedek sınav binasında gerekli tedbirler alınarak sınava girebilecekler. Karantina bölgesinde olan aday varsa ise bu adaylar da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınava getirilecektir. Sınav güvenliği ve hijyenle ilgili gerekli tedbirlerimizi aldık. ÖSYM Uşak İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık, yapılacak sınavlara hazırız. 2020 YKS sınavına girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Funda Kocabıyık’tan hayvanseverlere mama desteği
YEREL HABERLER Vali Funda Kocabıyık’tan hayvanseverlere mama desteği
Uşak ‘lavanta’ kokacak Lavanta güzelliğini 55 dönümlük alanda topladı
YEREL HABERLER Uşak ‘lavanta’ kokacak Lavanta güzelliğini 55 ...
Uşak'taki uyuşturucu operasyonu: 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak'taki uyuşturucu operasyonu: 2 zanlıdan 1'i ...
Vali Kocabıyık: "Yaralı sayısı 22, ağır yaralımız yok" Vali Kocabıyık, şoförün uyuyakaldığı iddiası hakkında bilir kişi raporunun çıkmadığını açıkladı
YEREL HABERLER Vali Kocabıyık: "Yaralı sayısı 22, ağır yaralımız ...
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 18 yaralı (2)
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 18 yaralı (2)
Acı kazada otobüs şoförünün ‘uyuyakaldı’ iddiası 2 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin de yaralandığı otobüsü kazasında çarpıcı detay
YEREL HABERLER Acı kazada otobüs şoförünün ‘uyuyakaldı’ iddiası 2 ...
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 18 ...
Uşak'ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsünün aynı yöne seyir halinde olan kamyonete arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
YEREL HABERLER Uşak'ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsünün aynı yöne ...
Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer biber gazı olmasaydı beni öldürecekti
YEREL HABERLER Ayrı yaşadığı eşinin bıçakla yaraladığı Fatma: Eğer ...
Uşak'ta FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski polis serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Uşak'ta FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski polis ...
Bahçelerinden topladıkları meyveleri sokak hayvanları için satıyorlar Evlerinin önüne açtıkları tezgah, hayvanlara umut oluyor
YEREL HABERLER Bahçelerinden topladıkları meyveleri sokak hayvanları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X