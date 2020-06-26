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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi 4 Mavi Bayrak ödülü kazandı.

İHA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan "2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında Uşak Üniversitesi 4 Mavi Bayrak ödülü kazandı.

Uşak Üniversitesi 4 Mavi Bayrak ödülü kazandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan “2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Uşak Üniversitesi 4 Mavi Bayrak ödülü kazandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen YÖK 2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri töreni 24 Haziran tarihinde gerçekleşti.
Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer, ödül almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katıldı. "Engelsiz erişim" ve "engelsiz eğitim" temalarıyla düzenlenen törende, yükseköğretim kurumlarına "mekanda erişebilirlik", "eğitimde erişebilirlik" ve "sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik" olmak üzere 3 kategoride "engelsiz üniversite bayrak ödülleri" ile farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına "engelsiz program nişanı" verildi.
Engelsiz Üniversite bayrak ödülleri kapsamında, Mekanda Erişim Bayrak Ödülü'ne 431 başvuru alınırkej 41 üniversite 118 Turuncu Bayrak Ödülü almaya hak kazandı. Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü'ne ise 141 başvuru alındı ve 8 üniversiteye 9 Yeşil Bayrak Ödülü verildi. Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişebilirlik Bayrak Ödülü'ne de 141 başvuru yapıldı ve seçilen 12 üniversite 17 Mavi Bayrak Ödülü aldı.
“SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlikte ‘4 Mavi Bayrak’ Uşak Üniversitesi’nin”
YÖK tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında, Uşak Üniversitesi, SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik kategorisinde “4 Mavi Bayrak” ödülünü kazandı.
Uşak Üniversitesi SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorisinde, Bir Eylül Yerleşkesi, İletişim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nin uygulamalarıyla, 141 başvuru içinden seçilen ve 12 üniversiteye verilen 17 mavi bayrağın 4’nün sahibi oldu. Uşak Üniversitesi ayrıca 13 farklı birimde, Eğitim Fakültesi, FenEdebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi ve Rektörlük Binası olmak üzere “Mekânda Erişilebilirlik” Turuncu Bayrak ödülüne aday gösterildi.
2019 yılında da Eğitimde Erişebilirlik alanında 3 Yeşil Bayrak ödülü alındığını, bu ödüllerin üniversitelere prestij sağladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, verilen bayrak ödüllerinin ÖSYM’nin tercih kılavuzunda da yer alacağına dikkat çekerek, özel gereksinimli bireylerin tercih edebileceği üniversiteler içinde olduklarını sözlerine ekledi. Rektör Savaş, “Amacımız olan “Engelsiz Üniversite” misyonumuzu tamamlamak için göreve geldiğimiz ilk günden beri tüm birimlerimizle koordineli olarak çalışıyoruz. Uşak Üniversitesi 'Engelsiz Erişim ve Engelsiz Eğitim' veren bir üniversitedir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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