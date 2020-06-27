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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serinlemek için gölete giren adamın cansız bedeni bulundu

İHA

Uşak'ta serinlemek için sulama göletine giren yabancı uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Serinlemek için gölete giren adamın cansız bedeni bulundu

Uşak'ta serinlemek için sulama göletine giren yabancı uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yeniceköy Akse Sulama Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Abolrrahman Hamedi (31) kayınbabası Behrouz Fazeli ile birlikte öğle saatlerinde balık tutmak için gölete geldi. Hamedi, serinlemek amacıyla suya girdi. Sudaki çırpınışları fark eden kayınbabası suda batıp çıkmaya başlayan Hamedi'nin, bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark etti. Olay yerindeki Fazeli, durumu jandarma, 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri (JAK) sevk edildi.

Su altı timlerinin arama çalışması sonucu Hamedi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde bulunan şahsın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Hamedi'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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