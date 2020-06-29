Uşak Hastanesi için protokol imzalandı

Sağlık Bakanlığı ile Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılasına yönelik protokol imzaladı.

Ankara’da düzenlenen protokol imzalama törenine Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Bakanlık yetkilileri katıldı. Hayata geçen protokol sözleşmesinde; Sağlık Bakanlığına bağlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Tıp Fakültesi ile işbirliği çerçevesinde hizmet vermesi amacıyla, yönetim, mali hususlar, organizasyon, planlama, sağlık tesisinin işletilmesi, personelin özlük işlemleri, nöbet hizmetleri, eğitim ve araştırma faaliyetleri gibi konular ayrıntılı olarak değerlendiriliyor.

Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve ulaşılabilir şekilde topluma sunulabilmesi amacıyla bu protokolün imzalandığını ifade eden Prof. Dr. Savaş, sağlık hizmetlerindeki kalite ve verimliliğin bu işbirliği sayesinde daha da güçlü bir ivme kazanacağını söyledi. Ayrıca imzalanan protokol ile birlikte üçüncü basamak sağlık hizmetinin devamının sağlanacağını dile getiren Rektör Savaş, “Bu protokol ile İlimizin sağlık hizmet sunumu kapasitesi arttırılacaktır. Tıp Fakültemizin öğretim üyeleri daha önceden ilimizde yapılmayan endovasküler işlemler yapılıyor. Organ nakli birimi ile ilk kez organ nakli bağışı sağlandı. Genel Cerrahide ERCP yöntemi ile küçük bir kesi ile safra ameliyatları yapılmaya başlandı. Ayrıca daha önce hiç yapılmayan çeşitli ürolojik invazif girişimler, artroskopik omuz ve ayak bilek ameliyatları, eklem kıkırdak nakli, total larenjektomi, boyun disseksyonu, eksternal sinus cerrahisi, parotis cerrahisi gibi A, B, C ve özellikli ameliyatların yapılabilir hale gelmiştir.” dedi.

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