Uşak'ta DEAŞ operasyonu; 4 gözaltı

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Uşak’ta, polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleşti. DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olabileceği tespit edilen şahıslar, yapılan eş zamanlı operasyonların ardından yakalandı. Düzenlenen operasyon neticesinde Ö.N. (20), M.N. (51), A.H.M.M. (32) ve M.K.J.A. (29) isimli dört şahıs yakalanarak göz altına alındı.

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