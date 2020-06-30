Çorbacı dükkanında, sigara içmemesi için uyardığı müşterisi tarafından öldürüldü

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, Ahmet Yılmaz (37), çorbacı dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşterisi tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.<br>Olay, bugün saat 02.30 sıralarında, Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı Şeref Caddesi üzerindeki çorbacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi, Ahmet Yılmaz'ın çorbacı dükkanına geldi. Çorba içen grup, daha sonra sigara yaktı. Ahmet Yılmaz da müşterilerini sigara içmemeleri yönünde uyardı. Buna rağmen sigara içmeye devam eden müşteriler ile Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından dükkandan çıkan 3 kişiden biri kısa süre sonra geri gelip, Ahmet Yılmaz'ı önce ayağından, sonra da başından tabancayla vurarak, yaraladı.<br>Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.<br>Polis, kaçan saldırganların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.<br> <br>DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-06-30 14:50:13<br>

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