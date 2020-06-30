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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saman balyasından çıkan yangında 30 dönüm tarla kül oldu

İHA

Uşak'ta, bir buğday tarlasında saman balya makinesinden çıktığı iddia edilen yangında 30 dönüm ekili alan ile 600 paket saman kül oldu

Saman balyasından çıkan yangında 30 dönüm tarla kül oldu

Uşak’ta, bir buğday tarlasında saman balya makinesinden çıktığı iddia edilen yangında 30 dönüm ekili alan ile 600 paket saman kül oldu
Edinilen bilgilere göre yangın Uşak Merkez’e bağlı Susören köyünde meydana geldi. Aslan Bardak, Ömer Tınaz ve Sadık Acar’a ait olan ve yaklaşık olarak 2 bin dönümden fazla olan buğday tarlasında, saman balya makinesindeki arıza sonucunda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Uşak itfaiyesinin yoğun çalışmalarından dolayı adeta kaosun önüne geçiliyor ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında tarlada bulunan 600 paket saman ve yaklaşık olarak 30 dönümlük alan kül olurken balya makinesi de zarar gördü.
Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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