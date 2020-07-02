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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkta çıkartılan yangının failleri aranıyor

İHA

Uşak'ta, geçtiğimiz günlerde bir çocuk parkında yangın çıkaran kişi yada kişiler hakkında arama çalışması devam ediyor.

Parkta çıkartılan yangının failleri aranıyor

Uşak’ta, geçtiğimiz günlerde bir çocuk parkında yangın çıkaran kişi yada kişiler hakkında arama çalışması devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Elmalıdere Mahallesi’ne bağlı 2.Bahçe Sokak’ta bulunan çocuk parkında henüz sebebi belli olmayan sebeplerden dolayı yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarları üzere olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrasında park kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan Polis, parkın kundaklanma ihtimaline karşı yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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