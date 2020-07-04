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Afrika oklu kirpisi Uşak’ta görüntülendi Ormandaki vahşi hayvanlar, fotokapanla görüntülendi

İHA

Doğa tutkunu Mustafa Canaz, kurduğu fotokapanla ormanlık alanda vahşi hayvanları görüntüledi.

Afrika oklu kirpisi Uşak’ta görüntülendi Ormandaki vahşi hayvanlar, fotokapanla görüntülendi

Doğa tutkunu Mustafa Canaz, kurduğu fotokapanla ormanlık alanda vahşi hayvanları görüntüledi.
Uşak’ta yabani hayatı merak eden Mustafa Canaz (30), Karahanlı ve Ulubey ilçeleri arasında ormanlık alanda kurduğu fotokapanla Afrika okulu kirpisi, kurt, çakal, tilki, domuz, sansar ve yabani tavşan gibi yabani hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti.
Fotokapana yansıyan görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan ziraat mühendisi Mustafa Canaz, mesleği gereği sürekli doğada zaman geçirdiği için doğaya ve yabani hayata değer verdiğini belirterek, “Amacım Uşak’taki ormanların hangi vahşi hayvanlara ev sahipliği yaptığını görüntülemek. Yabani hayatı merak ediyorum. Daha önce Uşak’ta böylesi bir görüntüleme sistemi görmediğim için ben kendime bu eğlenceyi buldum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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