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Uşak’ta lahmacun yeme yarışması düzenlendi En çok lahmacun yiyen yarışmacı, televizyon kazandı 6 buçuk lahmacun yiyen yarışmacı kadın, “Daha yerdim ama süre yetmedi” dedi

İHA

Uşak'ta özel bir restoran, lahmacun yeme yarışması düzenledi. 10 dakika süren yarışmada 6 buçuk lahmacun yiyen yarışmacı 82 ekran LCD televizyon kazandı.

Uşak’ta lahmacun yeme yarışması düzenlendi En çok lahmacun yiyen yarışmacı, televizyon kazandı 6 buçuk lahmacun yiyen yarışmacı kadın, “Daha yerdim ama süre yetmedi” dedi

Uşak’ta özel bir restoran, lahmacun yeme yarışması düzenledi. 10 dakika süren yarışmada 6 buçuk lahmacun yiyen yarışmacı 82 ekran LCD televizyon kazandı.
Özel bir restoranda gerçekleşen yarışmaya 10 kişi katıldı. Restoran çalışanları ve seyircilerin izlediği yarışmada yarışmacılardan, 10 dakika içerisinde en çok lahmacunu yemeleri istenildi. Yarışmacılar, lahmacunları su ve yeşillik eşliğinde yedi. Kimi yarışmacılar lahmacunları hızla yiyerek ödülü kazanmak isterlerken kimi yarışmacılar ise yavaş yavaş yiyerek lahmacunun tadını çıkardı.
Yarışmayı 10 dakika içerisinde tam 6 buçuk lahmacun yiyen Senem Özpınar kazandı. Yarışmayı kazanan Senem Özpınar, 82 ekran LCD televizyonla ile ödüllendirildi. Yarışma sonrasında,”Daha devam ederdim ama süre yetmedi” diyerek espri yaparak yemeği çok sevdiğini belirten Özpınar, “Bu restoran bizim mahallemizin en kaliteli restoranı olduğu için sürekli ailecek buraya geliyorduk. Lahmacun lezzetliydi, benim de iştahım olduğu için, ikisi bir araya gelince şampiyon oldum” ifadelerini kullandı. Uşak’ta daha önceden böyle bir yarışma düzenlenmediği için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirten restoran işletmecisi Arif Aydoğdu, ”10 dakikanın içerisinde en çok lahmacun yiyen yarışmacımıza 82 ekran televizyon armağan edeceğimizi söyledik. 10 kişi yarıştı. Kazanan vatandaşa televizyonumuzu sevgiyle hediye ettik. Ben de şaşırdım. Açıkçası bir kez daha öğrendim, kadınların hayatta yapamayacağı şey yokmuş. O kadar erkeğin için en fazla lahmacunu yiyerek kazanması beni çok şaşırttı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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