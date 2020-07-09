Eşiyle boşanma sürecinde olan adam cinnet getirdi

Uşak’ta eşiyle boşanma aşamasında olan ve bunalımda olduğu öğrenilen adam canına kıymak istedi. Cinnet getiren adamı polis güçlükle ikna etti.

Olay, sabahın erken saatlerinde Uşak Merkez’e bağlı Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre eşiyle boşanma aşamasında olan B.A., bir süre önce bunalıma girdi. Bunalıma giren B.A., elindeki kesici aletle hayatına son vermek istedi. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen B.A.’yı ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis memuru ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonrasında teslim olan B.A., tekrardan sinir krizi yaşamasının ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan, B.A.’nın karısının, nedeni henüz belli olmayan sebeplerden dolayı evi bir süre önce terk ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.