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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta FETÖ davasında 26 sanık tutuklandı 10 sanık beraat etti

İHA

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik davada, aralarında örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen Hazim Sesli'yle birlikte 8'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada 26 sanık tutuklandı 10 sanık beraat etti.

Uşak'ta FETÖ davasında 26 sanık tutuklandı 10 sanık beraat etti

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik davada, aralarında örgütün yöneticisi olduğu iddia edilen Hazim Sesli'yle birlikte 8'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada 26 sanık tutuklandı 10 sanık beraat etti.
Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına ilişkin davanın kararı bugün verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı sanıklara son sözlerini sormasından sonra karar için duruşmaya yarım saat ara verdi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "örgüt yöneticiliği" suçundan Hazim Sesli'ye 18 yıl, Mustafa Balcı'ya 15 yıl, Mustafa Ali Gökbudak'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Öte yandan "Örgüt üyeliği" suçunda 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Mehmet Emin Yüksekkaya ile yine aynı suçtan 7 yıl 15 ay hapis cezası alan Ahmet Önal yurt dışı çıkış yasağı konularak hükümle birlikte tahliye edildi. Toplamda 26 sanığa 2 yıl 1 ay ile 18 yıl arasında hapis cezası veren mahkeme heyeti, 10 sanığın da beraatına hükmetti.
İzmir Menemen'deki cezaevinde tutuklu bulunan örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen sanık Hazim Sesli ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Öte yandan davanın önceki karar duruşmasında Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi 36 sanıklı bölümüyle ilgili kararını açıklamış, 27 sanığa 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası vererek, 9 sanığın da beraatına hükmetmişti. Ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sonuç cezalarının yeniden hesaplanması ve bazılarının da cezalarının yeniden değerlendirilmesi, 1 sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemediğinin sorulup tekrar savunmasının alınması, "örgüt üyeliği"nden ceza alan Hazim Sesli, Mustafa Ali Gökbudak ve Mustafa Balcı'nın "örgüt yöneticiliği" suçundan hüküm kurulması gerekçisiyle kararı bozmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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