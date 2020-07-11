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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bien ve Seranova iki marka tek çatı altına birleşiyor

İHA

Uşak'ın en büyük seramik fabrikalarından olan ve mali sıkıntılar nedeniyle bir süredir kapalı bulunan Seranova Seramik'in, Türkiye'nin en güçlü seramik fabrikalarından biri olan Bien Seramik ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bien ve Seranova iki marka tek çatı altına birleşiyor

Uşak'ın en büyük seramik fabrikalarından olan ve mali sıkıntılar nedeniyle bir süredir kapalı bulunan Seranova Seramik’in, Türkiye'nin en güçlü seramik fabrikalarından biri olan Bien Seramik ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Mevcut işçisi ve personeliyle birlikte önümüzdeki günlerde yeniden açılacak olan Seranova Seramik ile ilgili ilk haberi Çimseİş Uşak İl Temsilcisi Ali Murat Yalçındağ sosyal medya hesabından duyurdu. Umpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Dağdagül,Bien Seramik Ceosu Muhittin Gümüşten Çimseİş Uşak İl Temsilcisi Ali Murat Yalçındağ ve Umpaş Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Enver Dağdagül'ün danışmanı ve işadamı Salih Çitim'inde aralarında olduğu bir grup, bugün Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı'yı makamında ziyaret ederek konuyla ilgili bilgiler verdiler. Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı'ya Seranova Seramik'in kısa sürede açılacağını belirten Seranova Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Enver Dağdagül,Bien Seramik ile anlaştıklarını ve dün imzaların atılarak Kurban Bayramı sonrası ilk startın verileceğini belirtti.

Tam kadro start verilecek
Çimseİş Sendikası Uşak İl Temsilcisi Ali Murat Yalçındağ "Uzun süredir işçilerimizin mağduriyeti söz konusuydu. Özellikle pandemi döneminde oldukça zorlanan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, Seranova Seramik'in değerli yöneticilerinin emek ve çabalarıyla çok yakında işbaşı yapacaklar. Bu anlaşmayla birlikte işçilerimiz ve emekçilerimiz yeniden işlerinin başına dönecekler" dedi.

İki marka tek çatı altında birleşiyor
Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Seranova Seramik bir çok ülkeye ihracatıyla aynı zamanda perakendede bayileri ve dağıtım filosuyla ekonomiye ciddi katkıları olan bir firma haline gelmişti. Şirketin eski yönetiminden kaynaklı bir takım mali sorunlar nedeniyle oldukça zorlu bir süreç yaşayan Seranova Seramik, geçtiğimiz günlerde yeniden açılacağını duyurmuş, ortaklarına ve çalışanlarına müjde vermişti. Bu müjdeli haberle birlikte artışa geçen Umpaş Holding hisseleri borsada yeniden tavan yapmış bu olumlu hava hisselerin 30 kuruşlardan 1 liraya kadar çıkmasına sebep olmuştu. Göreve geçtiği günden bu güne kadar Seranova Seramik'in yeniden start vermesi için aralıksız çaba sarfeden Umpaş Yönetim Kurulu Başkanı Enver Dağdagül ve ekibi sonunda verdikleri sözü yerine getirerek yine Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Bien Seramik ile anlaşmaya vardı. Edindiğimiz bilgilere göre bu kez Seranova Seramik kadrosuna Uşak'ta Seramik Üretiminde deneyimli genç bir ismi de şirket yöneticilerine dahil ederek kadrosunu genişleteceği gelen bilgiler arasında. 2010 Yılından bu yana Seramik Üretimi sektöründe yönetici olarak çalışan konusunda uzman ve oldukça genç olduğu belirtilen isim konusunda detaylar verilmezken Seranova Seramik'in kısa zamanda yeniden start vererek üretim hayatına devam edeceği belirtildi.

Seranova Seramik ile Bien Seramik'in dün imzaladığı anlaşmanın ardından en geç Eylül ayı içinde start vereceği belirtilirken şirketin daha da büyüyerek pazarlama ağını genişleteceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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