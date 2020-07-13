Uşak'ta kum yüklü tır devrildi

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kum yüklü tır yan yattı. Sürücü kazada yaralanırken kumlar yol kenarındaki tarlaya saçıldı.

Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçe girişinde meydana geldi. 64 SF 646 plakalı tır sürücüsü Haydar Erdem, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, ters şerie geçerek tarladadorsesiyle birlikte yan yattı. Yan yatan tırda bulunan toprak yola ve yol kenarında bulunan tarlaya saçıldı. Kaza yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Tıra sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.