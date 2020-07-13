Vatandaşlar, piknik alanında 100 poşetten fazla çöp topladı Sümeyye Silik, "Türkiye çöp olmasın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar, piknik alanında 100 poşetten fazla çöp topladı Sümeyye Silik, "Türkiye çöp olmasın"

İHA

Uşak'ta sosyal medyada örgütlenen vatandaşlar, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucunda Karaağaç Piknik Alanında 100 poşetten fazla çöp topladı.

Vatandaşlar, piknik alanında 100 poşetten fazla çöp topladı Sümeyye Silik, "Türkiye çöp olmasın"

Uşak’ta sosyal medyada örgütlenen vatandaşlar, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucunda Karaağaç Piknik Alanında 100 poşetten fazla çöp topladı.
Uşak’ta bir sosyal medya platformunda paylaşılan bir fotoğrafın ardından, Uşaklı çevreci vatandaşlar örgütlendi. Örgütlenen vatandaşlar, Uşak Belediyesi’nden de maske, eldiven ve çöp poşeti desteği aldı. Önce eldivenlerini giyen vatandaşlar sonrasında da siyah çöp poşetlerini alarak temizliğe başladı. Ortalama 2 saat çevre temizliğinde bulunan vatandaşlar, yaklaşık olarak 125 poşet plastik, demir, cam ve atık çöp topladı.
Düzenlenen etkinliğin kurucularından Fulya Korkmaz, ellerinden gelen imkanlar doğrultusunda neler yapabileceklerini düşündüklerini ifade ederek, “Düşüncemiz biraz büyüdü. Belediyemiz de sağ olsun yalnız bırakmadı bizi. Sadece duyarlı vatandaşlar olarak buradayız. Bir sonraki etkinlikte de yine burada olacağımıza inanıyorum ama daha çok büyüyeceğimize inanıyorum. Burası çok kötü bir haldeydi. Şimdi biraz daha iyi. Bakalım buraya gelen vatandaşlarımız daha da duyarlı olacaklar mı göreceğiz. Umarım biz bir şeyler katabilmişizdir. Ortalama 1 buçuk2 saat buradaydık. Sayısını bilmiyorum ama ben şahsen 5 poşet çöp topladım” dedi.
7 buçuk yaşındaki Aybilge de çöp toplayanlar arasındaydı
Henüz 7 yaşında olan ve ikinci sınıfa geçen Aybilge Müsay, “İnsanlar çöpleri hep yere atmış, biz de doğamızı korumak için çöpleri topluyoruz” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan vatandaşlardan Sümeyye Silik ise, insanlık adına utandığını ve üzüldüğünü belirterek “Atılan her çöp için atan kimselere de hakkımı helal etmiyorum. Türkiye çöp olmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta ticari otomobil, devrilen tıra çarptı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Uşak’ta ticari otomobil, devrilen tıra çarptı; 1 ...
Uşak'ta kum yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Uşak'ta kum yüklü tır devrildi
Bir anda yağan yağmur ve dolu ile köyü sel bastı Aniden başlayan yağış 10 eve zarar verirken yaklaşık 70 hektar alanı su bastı
YEREL HABERLER Bir anda yağan yağmur ve dolu ile köyü sel ...
Pandeminin yapamadığını sıcak havalar yaptı Sıcak havalar nedeniyle vatandaşlar evde, caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Pandeminin yapamadığını sıcak havalar yaptı Sıcak ...
Bien ve Seranova iki marka tek çatı altına birleşiyor
YEREL HABERLER Bien ve Seranova iki marka tek çatı altına birleşiyor
Kıraathane esnafı, tedbirler alınarak oyunların oynanmasını istiyor Dikişçi, "Müsaade edilirse eldivenle yine oynatırım”
YEREL HABERLER Kıraathane esnafı, tedbirler alınarak oyunların ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X