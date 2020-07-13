Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Uşak’ta toplandı

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Yönetim Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında Uşak'ta toplandı.

Düzenlenen toplantıya Kütahya Valisi Ali Çelik, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile yeni katılan Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa Valilerimizin yeni görevlerinde başarılar diledi. Kocabıyık, “Her yıl uygulanan teknik destek ve fizibilite desteği çalışmalarına devam edilirken; Ajansımız, 2019 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 12 projesinden 10 tanesine destek alarak büyük bir başarı elde etti. 2020 yılı dönemi için de projelerimizi Bakanlığımıza sunmuş bulunmaktayız. Aynı başarıyı bu yıl da inşallah devam ettirmek istiyoruz. Ajansımız; bu dönemde Afyonkarahisar ilimizin UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'na gastronomi alanından girmesi sürecinde verdiği katkılar ve Kütahya Belediyesinin Rekabetçi Sektörler Programı'nda başarılı olan projesinin hazırlık ve uygulama sürecindeki emeklerinin yanı sıra yatırım tanıtımı ve yatırımcı çekme faaliyetleri kapsamında bölgemizde 643,6 milyon TL'lik yatırıma ve 1.029 kişinin istihdamına destek olmuştur. Umut ediyorum ki, Ajansımız başarılarını daha da arttırmak suretiyle kalkınma noktasında bölgemizin öncü ve koordinatör kurumu olmaya devam edecektir. Bu vizyona ilerlerken bizlerle birlikte hareket eden ve uyum içerisinde çalıştığımız Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yarından itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek olan Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e başarılar diliyorum” dedi

Ayrıca toplantı, basın mensuplarına kapalı bir şekilde devam etti.

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