Uşakspor'da iç transfer harekatı

UŞAK, (DHA)- TFF 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor'da koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta duran sezonun Play-Off'ar haricinde tescil edilmesinin ardından yeni sezon için kolları sıvayan yönetim, iç transferde iki oyuncuyla sözleşme yeniledi. Kırmızı-siyahlılarda kaleci Ersin Aydın ve orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'ın yuvada kaldığı açıklandı.
Son 3 sezonda Uşakspor'da görev alan kaleci Ersin, bu sezon 25 müsabakada takımının kalesini korudu. Bu sezon başında Keçiörengücü'nden transfer edilen Seçkin de 25 karşılaşmada 6 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Yönetim iç transfer görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-07-14 12:03:31
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