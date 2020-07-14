Altındaki yükseliş devam ediyor İnci “ Altın sene sonunda 430 TL’ye kadar yükselir”

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Uşak Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Tufan İnci, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini beklediklerini belirtti. İnci, ” Şuan yıl sonuna kadar beklentiler 410430’a kadar yükselmesi” dedi.

Geçtiğimiz günlerde 400 TL’nin üstüne çıkan ve sonrasında ufak sayılacak kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçti. Dün kapanan piyasalarda altın gram fiyatı 401 TL’den kapattı.

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