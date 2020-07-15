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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesinde 15 Temmuz paneli düzenlendi

İHA

Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi.

Uşak Üniversitesinde 15 Temmuz paneli düzenlendi

Uşak Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi.
Düzenlenen panelde konuşan Rektör Ekrem Savaş, “ O gece ve bu güne kadar, bu topraklar için şehit olan bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyor, bütün gazilerimize sağlık diliyorum” dedi.
Panel, akşam saatlerinde Uşak Üniversitesi Recep Tayip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi önünde açık havada ve pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşti. Düzenlenen panele Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Rektör Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, moderatör Ali Bektaş, eski İstanbul milletvekili Metin Külünk ve yayın yönetmeni Can Kemal Özer’in yanı sıra 15 Temmuz şehidi İsmail Çetin’in babası Hüseyin Çetin ve seyirciler katıldı. Panel, konukların düzenlenen fotoğraf sergisini gezmesiyle başladı. Düzenlenen sergi gezisinin ardından şehitler için dualar edildi ve 15 Temmuz 2016 gecesine ait görüntüler izlendi. Panelde konuşan Rektör Ekrem Savaş, 15 Temmuz 2016 tarihinde, hain Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmeye çalışan darbe girişiminin, kahraman halkın cesareti, onurlu direnişi ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın liderliği sayesinde bertaraf edildiğini belirtti. Sözlerine devam eden Savaş, “Aziz milletimiz o gece bir demokrasi destanı yazmış, silahlara, tanklara, uçaklara göğsünü germiş, “Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır” diyerek, canalrı pahasına vatan savunmasına geçmiş, dünyaya örnek olarak bir dik duruş sergileyerek vatan hainlerine geçit vermemiştir. Millet olarak milli irademizin gücünü, demokrasimizin yıkılmaz duvarlarını, milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını bir kez daha bütün dünyaya göstermiş olduk” dedi.
Etkinlik, Ali Bektaş’ın moderatörlüğünü yaptığı, Metin Külünk ve Can Kemal Özer’in konuk olduğu panelle devam etti. Düzenlenen panel, Rektör Savaş ve Şehit babası Hasan Çetin katılımcılara katılım belgesi verirken Vali Funda Kocabıyık’ın yine katılımcılara plaket vermesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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