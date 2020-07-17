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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor'da iç transfer harekatı sürüyor

DHA

Uşakspor'da iç transfer harekatı sürüyor


UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Uşakspor, iç transfer harekatını sürdürüyor. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le nikah tazeledikten sonra daha önce iç transferde Ersin, Seçkin ve Berat'la yeniden anlaşan kırmızı-siyahlı ekip, Türker Toptaş ve Noyan Öz'le de sözleşme yeniledi. Uşakspor, Miran Avcı, Ömer Akyörük ve Deniz Solmaz ile ise yollarını ayırıp futbolculara emekleri için teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-07-17 14:38:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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