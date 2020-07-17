Uşakspor'da iç transfer harekatı sürüyor

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Uşakspor, iç transfer harekatını sürdürüyor. Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir'le nikah tazeledikten sonra daha önce iç transferde Ersin, Seçkin ve Berat'la yeniden anlaşan kırmızı-siyahlı ekip, Türker Toptaş ve Noyan Öz'le de sözleşme yeniledi. Uşakspor, Miran Avcı, Ömer Akyörük ve Deniz Solmaz ile ise yollarını ayırıp futbolculara emekleri için teşekkür etti.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-07-17 14:38:25
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