Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 48'e çıktı (2)

2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU
Van Gölü´nde batan tekneyle ilgili arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze aracına konan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Böylece bulunan ceset sayısı 48´e yükseldi.
Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Uşak VAN, (DHA)
2020-07-18 13:24:27
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