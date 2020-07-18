Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 48'e çıktı (2)

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2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ BULUNDU

Van Gölü´nde batan tekneyle ilgili arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze aracına konan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Böylece bulunan ceset sayısı 48´e yükseldi.

Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Uşak VAN, (DHA)

2020-07-18 13:24:27



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