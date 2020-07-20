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Kan bağışında yüzde 25’lik düşüş yaşandı Dr. Umut Bilgin Koçak: "Kan acil değildir, sürekli ihtiyaçtır" “Geçtiğimiz sene, ilk 7 ay 12 bin ünite kan almıştık, bu sene 9 bin ünite civarındayız”

İHA

Korona virüs sürecinde Türk Kızılay da etkilenenler arasında. Kızılay'da geçtiğimiz seneye göre, kan bağışında yüzde 25'lik düşüş meydana geldi.

Kan bağışında yüzde 25’lik düşüş yaşandı Dr. Umut Bilgin Koçak: "Kan acil değildir, sürekli ihtiyaçtır" “Geçtiğimiz sene, ilk 7 ay 12 bin ünite kan almıştık, bu sene 9 bin ünite civarındayız”

Korona virüs sürecinde Türk Kızılay da etkilenenler arasında. Kızılay'da geçtiğimiz seneye göre, kan bağışında yüzde 25’lik düşüş meydana geldi.
Türk Kızılay Derneği Uşak Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Umut Bilgin Koçak, Kızılay’ın kan stokları üzerine açıklamalarda bulundu. Bütün dünyanın etkilendiği salgından Türk Kızılay’ın da etkilendiğini belirten Koçak, kısa süre içerisinde duyarlı vatandaşların da destekleriyle hızla toparladıklarını belirtti. Dr. Koçak, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs (Covid19) kaynaklı pandemi söz konusu. Tabi ki ülkemiz de bundan etkilendi. Elbette ki Türk Kızılay da bundan etkilendi ama biz çok kısa bir sürede hızla toparladık kendimizi. Vatandaşlarımızın desteğiyle hızla eski günlere dönüyoruz. Özellikle nisan ayında, biliyorsunuz ki pandeminin tavan yaptığı dönemdi. O dönemde hem vaka hem de sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Dolayısıyla vatandaşlar, 'Bana da korona virüs bulaşır' korkusuyla kan bağışından uzak kaldılar. Kan asla acil değildir, sürekli ihtiyaçtır. Pandemi döneminde de ameliyatlar yapıldı, kazalar oldu, kana hep ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bizim stoklarımız en alt seviyeye kadar inmişti ama çok şükür vatandaşlarımızın da desteğiyle bu sayı eski rakamlara doğru hızla yükseliyor. Şu anda da iyiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.

Geçtiğimiz seneye kıyasla kan bağışında yüzde 25’lik düşüş yaşandı
Pandemiden kaynaklı olarak özellikle mart ve nisan aylarında, hem vatandaşların salgından korkmasıyla hem de üniversitelerin kapalı olması nedeniyle projelerini gerçekleştiremedikleri için geçtiğimiz seneye kıyasla düşüş yaşandığını belirten Dr. Koçak, kan bağışında yüzde 25’lik düşüş yaşandığını belirtti. Koçak, “Geçtiğimiz sene, ilk 7 ay içerisinde yaklaşık olarak 12 bin ünite kan almıştık, bu sene de 9 bin ünite civarındayız. Çünkü söylediğim gibi, mart ve nisan ayında üniversitelerimiz kapandı, projelerimizi uygulayamadık. Dolayısıyla bizim ana hatlarımız gitmiş oldu. Bunları telafi etmek için üç ekiple sahada hizmetimizi sürdürüyoruz. Önemli olan yıl sonuna kadar istediğimiz hedefi tutturmak. Tahmin de ediyorum ki tutturacağız” ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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