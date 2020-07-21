İtfaiye ekipleri kurbanlık koyunları kucaklayarak kurtardı Yangını söndüren itfaiye ekipleri, 30 kurbanlık koyunu telef olmaktan kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye ekipleri kurbanlık koyunları kucaklayarak kurtardı Yangını söndüren itfaiye ekipleri, 30 kurbanlık koyunu telef olmaktan kurtardı

İHA

Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekipleri, çok sayıda kurbanlık koyunu da kucaklayarak kurtardı.

İtfaiye ekipleri kurbanlık koyunları kucaklayarak kurtardı Yangını söndüren itfaiye ekipleri, 30 kurbanlık koyunu telef olmaktan kurtardı

Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında itfaiye ekipleri, çok sayıda kurbanlık koyunu da kucaklayarak kurtardı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'nde, kurbanlık koyunların da bulunduğu Abdurrahman Dikmen'e ait iş yerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Uşak Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Öte yandan iş yerinde kurbanlık koyunların da bulunduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 kurbanlık koyunu telef olmaktan kurtardı. Kucaklanarak kurtarılan koyunlar, sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kan bağışında yüzde 25’lik düşüş yaşandı Dr. Umut Bilgin Koçak: "Kan acil değildir, sürekli ihtiyaçtır" “Geçtiğimiz sene, ilk 7 ay 12 bin ünite kan almıştık, bu sene 9 bin ünite civarındayız”
YEREL HABERLER Kan bağışında yüzde 25’lik düşüş yaşandı Dr. Umut ...
Uşak'taki kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'taki kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi ...
Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yan yattı; 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yan yattı; 1 ...
Sıcaktan bunalanlar piknik alanlarına akın etti
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalanlar piknik alanlarına akın etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X