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Uşak’ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı Vali Kocabıyık: “166 proje uygulanmak üzere programlandı”

İHA

Uşak'ta 2020 yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak'ta toplam 166 projenin uygulanmak üzere programlandığını kaydetti.

Uşak’ta il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı Vali Kocabıyık: “166 proje uygulanmak üzere programlandı”

Uşak’ta 2020 yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak'ta toplam 166 projenin uygulanmak üzere programlandığını kaydetti.
Uşak’ta yatırımcı kamu kuruluşlarının İldeki projeleri hakkında bilgi almak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla yapılan 2020 yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Özmerkez İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, Uşak'ta yatırımcı kuruluşlarının 128, il ve ilçe belediyelerinin 38 adet olmak üzere, toplam 166 projenin uygulanmak üzere programlandığını kaydetti.
Konuşmasında yatırımcı kuruluşların proje tutarlarıyla ilgili bilgi veren Vali Funda Kocabıyık, "Yatırımcı kuruluşların toplam proje tutarı 1 milyar 714 milyon 859 bin TL, önceki yıllar harcaması 381 milyon 575 bin TL, 2020 yılı ödeneği 295 milyon 169 bin TL’dir. Belediyelerimizin toplam proje tutarı ise 64 milyon 412 bin TL, önceki yıllar harcaması 8 milyon 644 bin TL, 2020 yılı ödeneği 36 milyon 252 bin TL’dir" dedi.
2020 yılı 2. dönem sonu itibarıyla il genelinde yatırımlara, yatırımcı kuruluşlarca 170 milyon 525 bin TL, belediyelerce 9 milyon 515 bin TL olmak üzere toplamda 180 milyon 40 bin TL tutarında harcama gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “Yatırımcı kuruluşlarca yürütülen 128 projeden 6’sı tamamlanmış, 61’i devam etmektedir. 45 adet proje ihale aşamasındadır. 16 adet de başlanmayan proje mevcuttur. Belediyelerimizce yürütülen 38 projeden 7’si tamamlanmış ve 25’i devam etmektedir. 6 adet başlanmayan proje mevcuttur” diye konuştu.

“Projelerin belirlenen hedeflere ulaşmasını istiyoruz”
Uşak’ın kalkınması ve gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kocabıyık, ”Yürüttüğümüz projelerden istediğimiz verimi alabilmemiz için İl Özel İdaresi, Belediyelerimiz ve yatırımcı kuruluşlarımızın koordineli ve iş birliği içinde çalışmaları, kurumlarımızın yaşadığı sorunların gündeme getirilmesi ve çözümlenmesi hususunda gereken itinanın gösterilmesi önemlidir. Sizlere yapmış olduğunuz çalışmalar için teşekkür eder, projelerimizin belirlenen hedeflere ulaşmasını temenni ederim” diye konuştu.
İl Koordinasyon toplantısı, Vali Funda Kocabıyık’ın konuşmasının ardından kurumlar arasındaki gerekli koordinasyonların değerlendirilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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