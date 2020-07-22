Geçtiğimiz günlerde Banaz'da devrilen tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza geçtiğimiz 13 Temmuz tarihinde meydana gelmişti. Yavuz Dereli idaresindeki tır, kontrolünü kaybederek devrildi. Süleyman Kurt, 26 UC 506 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, devrilen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.