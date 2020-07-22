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Devrilen tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Geçtiğimiz günlerde Banaz'da devrilen tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Devrilen tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Banaz'da devrilen tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza geçtiğimiz 13 Temmuz tarihinde meydana gelmişti. Yavuz Dereli idaresindeki tır, kontrolünü kaybederek devrildi. Süleyman Kurt, 26 UC 506 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, devrilen tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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