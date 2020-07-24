Uşak’ta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hayrına lokma döküldü

Uşak’ta bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin ibadete açılması hayrına lokma döktürdü.

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl sonra tekrardan ibadete açılmasının ardından Uşak’ta belediye meydanında lokma döküldü. Cuma namazının ardından bir STK tarafından dökülen lokmaya vatandaşların ilgisi büyüktü. Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin tekrardan açılması memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren vatandaşlardan Özer Soyalp, “Ben Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasından memnunum. Allah razı olsun hükümetimizden ve cumhurbaşkanımızdan. Destekliyoruz, çok da memnunuz” dedi.

Etkinliği düzenleyen STK’nın il temsilcisi Süheyl Yasin Aslan, 86 yıllık özlemi bitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Aslan,” 86 yıllık özlemimizi bitiren cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasından dolayı biz de hatıra olsun bu portreyi yaptırdık ve meydanımıza astık. Lokma ikramımız var, bunun akabinde Cumhurbaşkanlığı kararnamemizin bir nusasını halkımıza dağıtıyoruz, yanında cumhurbaşkanımızın, Ayasofya diriliş bildirisi ve Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesini dağıtıyoruz. Bugün sevinçliyiz Uşak gençleri olarak. Bu kararın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Arslan bundan sonraki hedef ve umutların Mescidi Aksa’nın özgürleşmesi olduğunu belirtti.

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