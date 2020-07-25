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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta yerli buğday hasadı yapıldı

İHA

Uşak genelinde bin dekarlık alana ekilen yerli ve milli buğday hasadı yapıldı.

Uşak’ta yerli buğday hasadı yapıldı

Uşak genelinde bin dekarlık alana ekilen yerli ve milli buğday hasadı yapıldı.
Uşak’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 65 çiftçiye deneme amaçlı yerli ve milli tohum desteğinin hasadı yapıldı. Sorkun Köyü’nde yaşayan çiftçilerinden İbrahim Yılmaz, Uşak Tarım İl Müdürlüğü’nden aldığı tavsiyelerle faydalandığı 15 dekarlık tohumlarla deneme yaptı. Hasat döneminin başlamasıyla tarlasını biçen çiftçi, yerli ve milli tohumdaki verimi önceki tohumlara göre ikiye katlanmasını bekliyor.
Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde “Yerli tohuma destek olur musun” tavsiyesi üzerine bunun milli bir mesele olduğu için destek olunması gerektiğini ifade eden çiftçi İbrahim Yılmaz, “Tarım Bakanlığımızın, yerli tohum desteği çerçevesinde Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki arkadaşlarımızı ziyarete gittiğimizde ‘Yerli tohum desteğine katılır mısın?’ dediler. ‘Bu milli bir mesele, destek olalım’ dedik. İl Müdürümüz Ertan Keleş de onay verdikten sonra bize 10 dekarlık taban tohumu ve 5 dekarlık kırsal tohumu verdiler. Bir deneme yaptık. Şuanda da hasat dönemi, biçiyoruz. Güzel bir çıkış olduğunu umuyorum. Çünkü bizim köyümüzde dekar başı birimimiz 210300 kilo arasında. Çok sulanırsa 420 kilo arsında bir rakam geliyor. Bu nedenle burada inşallah verimi ikiye katlayarak kuruda 480 kg, tabanda ise 700 kg beklentimiz var” dedi.
“Yerli tohum, milli bir politika”
Yerli tohumun elektrik ve su gibi milli bir politika olmasının yanı sıra tarımın da bir ülke için stratejik bir kaynak olduğunu dile getiren Yılmaz, “Yerli tohum milli bir politika her şeyden önce. Türk çiftçisinin Rus ve İsrail tohumuna bağlı kalmamalı. Bu nedenle de milli olan her olaya bizim destek vermemiz lazım ülke çiftçisi olarak. Bize de bakanlık bu noktada destek verdi. Dolayısıyla bizim Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde Ertan Keleş Müdürümüz de bu noktada büyük bir destek içerisinde. Ekip halinde biz de Uşak çiftçileri olarak buna katkı veriyoruz. Bu proje güzel bir şey. Her şeyden önce çiftçiye ücretsiz verdiler deneme amaçlı. Bize destek olundu. Dolayısıyla çıkan hasadı hem eritip tohum olarak kullanabiliriz ürünün elde ettiğimiz gelirini kendimize gelir kaydederiz. Bence tarım bir ülkenin stratejik bir olayı. Elektrik, su gibi düşünelim bu olayı ama tahıl çok önemli. Bu ülkenin kendi kendisine yeten bir ülke olması lazım” ifadelerini kullandı.
Ayrıca İbrahim Yılmaz, bu destekten doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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