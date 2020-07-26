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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan barınaklarında korona virüs engeli kalktı

İHA

Hayvan barınaklarında korona virüs engeli kalktı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi kısıtlaması koyulan hayvan barınaklarında normalleşme sürecine girildi. Kısıtlama sürecinde sıkıntılar yaşanıldığını dile getiren veteriner hekim Okan Aydın, “Ziyaretçilerin gelmemesi, bize mama desteğinde bulunan vatandaşların da desteğine engel oldu” dedi.
Korona virüsten hayvan barınakları da etkilendi. Tedbirler kapsamında ziyaretçilere kısıtlama ve kurallar gelen barınaklarda ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandı. Yaşanılan ziyaretçisinin yanı sıra fabrikalardan alınan mama desteklerinde de sıkıntılar yaşandığını belirten Okan Aydın, “Burada, sokakta bulduğumuz ya da şikayet üxerine aldığımız kedi ve köpeklerin hem beslenmesini hem de kanun gereği kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve yine yaraların iyileştikten sonra alınma ortamına aynı şekilde bırakıyoruz. Pandemi döneminde şöyle bir sıkıntımız oluştu, buradaki hayvanlarımıza kurumlardan, fabrikalardan, yurtlardan yemek artıkları toplayıp hayvanların beslenmelerini sağlıyorduk. Ancak pandemideki genel olumsuzluklar bizim buralardan yemek almamızı engelledi” dedi.
Senede ortalama 300400 arasında hayvan sahiplendirdiklerini belirten Aydın, "Senelik 300400 sokak hayvanı sahiplendiriyorduk. Malum pandemiden dolayı ziyaretçilerimiz azaldı. Sokak hayvanı sahiplenmeye de olumsuz olarak etki etti. Bu dönemde sahiplendirme yapamadık. Ziyaretçilerin gelmemesi, bize mama desteğinde bulunan vatandaşların da desteğine engel oldu"dedi.

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