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Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Uşak'ta kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen tıra çarparak savruldu. Yoldan çıkan tırın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen tıra çarparak savruldu. Yoldan çıkan tırın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sivaslı ilçesi Kızılcasöğüt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hikmet Baştuğ idaresindeki 64 FL 842 plakalı Mercedes marka tır ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Baştuğ yönetimindeki tır, karşı şeritten gelen Selçuk T. idaresindeki 64 NR 520 plakalı Ford marka tıra çarparak savruldu. Çarpmanın etkisi ile iki tırda yoldan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen tırda sıkışan Hikmet Baştuğ’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Selçuk T.’yi Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırdığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kullanılamaz hale gelen tırdan çıkardığı Bağtuğ’un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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