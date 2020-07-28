Uşak’ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler tanıtıldı

İHA

Uşak'ta Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hayvan ölümlerini azaltmayı hedefleyen iki projenin tanıtımı programına Vali Funda Kocabıyık katıldı.

Uşak’ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler tanıtıldı

Uşak’ta Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hayvan ölümlerini azaltmayı hedefleyen iki projenin tanıtımı programına Vali Funda Kocabıyık katıldı.
Uşak Valiliği İl Özel İdaresi’nin 161 bin liralık destekle hayata geçirdiği "Kolostrum Analiz Projesi" ile "Uşak Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Veteriner Epidemiyoloji ve Mihrak Araştırma Araç Projesi" için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde tanıtım programı düzenlendi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Tarım ve Orman Müdürü, Ertan Keleş’ten bilgi aldı. Kolostrum Analiz Projesi ile buzağı ölümlerinin azalarak önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Vali Kocabıyık, "Bu süt vatandaşlarımızın elindeki yeni doğan buzağılara ulaştırılacak. Böylelikle pasif transfer yetmezliği sonucu oluşan buzağı ölümlerinin önüne geçilmiş olacak" dedi.
Hayvanlarda görünen bazı bulaşıcı hastalıkları erken müdahale etmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen Uşak Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Veteriner Epidemiyoloji ve Mihrak Araştırma Araç Projesi hakkında da konuşan Kocabıyık, “Aracımız salgınla mücadelede her türlü donanıma sahip bir araç oluşturuldu. Oluşturulan ani müdahale aracı hastalık ihbarı geldiğinde uzman ekiplerle en kısa sürede bölgeye ulaşacak. Hastalıklarla ilgili gerekli muayeneler ve her türlü dezenfeksiyon işlemi yapılacak” ifadelerini kullandı.
Vali Funda Kocabıyık, vermiş olduğu açıklamaların ardından süt depolarını ve ani müdahale aracını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından Kocabıyık, Asiye adı koyulan buzağıyı severek besledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen tırla ...
İnci: “Altın paniği sevmez” Gram altın haftaya 430 TL fiyatla başladı
YEREL HABERLER İnci: “Altın paniği sevmez” Gram altın haftaya 430 TL ...
Hayvan barınaklarında korona virüs engeli kalktı
YEREL HABERLER Hayvan barınaklarında korona virüs engeli kalktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X