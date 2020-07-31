Uşak’ta sosyal mesafeli bayram namazı Uşak’ta vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uyarak bayram namazı kıldı

Kurban Bayramının iştirak edilmesiyle birlikte, Uşaklı vatandaşlar da bayram namazı için camilere akın etti. Uşak’ta en büyük camilerinden birisi olan Yücetepe Cami’sinde korona virüs tedbirlerine uyularak namaz kılındı.

İslam dünyası, Kurban Bayramını kutluyor. Bayram namazı içinde tüm Türkiye'de vatandaşlar camileri doldurdu. Uşak’ta vatandaşlar Kent’in en büyük camilerinden birisi olan Yücetepe Cami’sine akın etti. Günün erken saatlerinde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine verilen vaazı dinledi.

Koronavirüs (Covid19) nedeniyle camide de en üst seviyede tedbirler alındı. Sosyal mesafeye uyarak saf tutan cemaat, saat 06.36’de başlayan bayram namazının kılınmasının ardından, birbirleriyle bayramlaştı.

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