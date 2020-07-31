Uşakspor'da Yaser'e veda

UŞAK, (DHA) - TFF 2. Lig kulüplerinden Uşakspor'da santrfor Yaser Yıldız'la yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Yaser Yıldız ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon devre arasında Sarıyer'den transfer edilen 32 yaşındaki forvet, Uşakspor formasıyla 10 maçta 2 kez rakip fileleri sarstı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-07-31 11:48:18
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