Uşakspor golcü aldı

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UŞAK, (DHA) - TFF 2. Lig kulüplerinden Uşakspor, dış transferde Zonguldak Kömürspor'dan santrfor Mehmet Gürkan Öztürk'le el sıkıştı. Geçen sezon Zonguldak Kömürspor formasıyla 28 maça çıkan Gürkan, 14 kez rakip fileleri sarstı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gürkan Öztürk'ün transferini Uşakspor ailesine saygıyla bildirir, futbolcumuza şanlı formamız altında nice başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İstanbulspor'da profesyonel olan 31 yaşındaki golcü Küçükçekmece, Gümüşhanespor, Darıca Gençlerbirliği, Aydınspor 1923, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kartalspor, Körfezspor, Niğde Anadolu FK ve Bandırmaspor'da da oynadı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-08-01 13:41:29



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