Beyin tümörünü yenen Devrim, yetenekleriyle dikkatleri çekiyor Devrim, taklit yetenekleriyle etrafına enerji saçıyor 11 yılda 5 beyin ameliyatı geçiren Devrim, yetenekleriyle göz dolduruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyin tümörünü yenen Devrim, yetenekleriyle dikkatleri çekiyor Devrim, taklit yetenekleriyle etrafına enerji saçıyor 11 yılda 5 beyin ameliyatı geçiren Devrim, yetenekleriyle göz dolduruyor

İHA

Henüz 6 yaşındayken beyninde tümör olduğu fark edilerek birçok beyin ameliyatı olan Devrim, 18 yaşına gelmeden özel yetenekleriyle dikkat konusu oluyor. Devrim, film ve çizgi film karakterlerinin sesini çıkarmasının yanı sıra tersten okuma ve özel hareketleriyle de gözleri üstüne çekiyor.

Beyin tümörünü yenen Devrim, yetenekleriyle dikkatleri çekiyor Devrim, taklit yetenekleriyle etrafına enerji saçıyor 11 yılda 5 beyin ameliyatı geçiren Devrim, yetenekleriyle göz dolduruyor

Henüz 6 yaşındayken beyninde tümör olduğu fark edilerek birçok beyin ameliyatı olan Devrim, 18 yaşına gelmeden özel yetenekleriyle dikkat konusu oluyor. Devrim, film ve çizgi film karakterlerinin sesini çıkarmasının yanı sıra tersten okuma ve özel hareketleriyle de gözleri üstüne çekiyor.
Devrim Kadir Önal (17), Uşak’ta özel bir iyileştirme merkezinde öğrenim gören bir öğrenci. Henüz 6 yaşındayken beyninde çıkan tümör sonucunda 11 yılda 5 riskli beyin ameliyatı geçirdi. Başından dramatik olaylar geçen Devrim, yaşadıklarının aksine hayata neşeyle bağlanarak, kendisine has özel yetenekleriyle çevresindeki vatandaşların dikkatini çekiyor. Bulunduğu çevreye enerji katan Devrim, dizi ve çizgi film karakterlerinin taklitlerini yapabiliyorken farklı hayvanların da seslerini çıkarabiliyor. Karakter ve hayvan sesleri çıkarabilen Devrim, robot hareketleri yapmasının yanı sıra beatbox gibi hiçbir müzik aleti kullanmadan ağız ve dudak hareketleriyle müzik oluşturuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'taki yangınlarda 12 hektar alan zarar gördü 
YEREL HABERLER Uşak'taki yangınlarda 12 hektar alan zarar gördü 
Uşak’ta “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” oluşturuldu
YEREL HABERLER Uşak’ta “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu” ...
Uşak’taki orman yangınları kontrol atına alındı
YEREL HABERLER Uşak’taki orman yangınları kontrol atına alındı
Vali Kocabıyık, yangında yanan ormanlık alanı yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Kocabıyık, yangında yanan ormanlık alanı yerinde ...
2 farklı noktadaki orman yangınlarından biri kontrol altına alındı Orman yangınında alevler kontrol altına alındı soğutma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 2 farklı noktadaki orman yangınlarından biri kontrol ...
Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor Uşak’taki orman yangını yaklaşık 5 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle ...
2 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
YEREL HABERLER 2 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve ...
Odun ve samanların bulunduğu müştemilatta çıkan yangın paniğe neden oldu Yangında müştemilat kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Odun ve samanların bulunduğu müştemilatta çıkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X