Beyin tümörünü yenen Devrim, yetenekleriyle dikkatleri çekiyor Devrim, taklit yetenekleriyle etrafına enerji saçıyor 11 yılda 5 beyin ameliyatı geçiren Devrim, yetenekleriyle göz dolduruyor

Henüz 6 yaşındayken beyninde tümör olduğu fark edilerek birçok beyin ameliyatı olan Devrim, 18 yaşına gelmeden özel yetenekleriyle dikkat konusu oluyor. Devrim, film ve çizgi film karakterlerinin sesini çıkarmasının yanı sıra tersten okuma ve özel hareketleriyle de gözleri üstüne çekiyor.

Devrim Kadir Önal (17), Uşak’ta özel bir iyileştirme merkezinde öğrenim gören bir öğrenci. Henüz 6 yaşındayken beyninde çıkan tümör sonucunda 11 yılda 5 riskli beyin ameliyatı geçirdi. Başından dramatik olaylar geçen Devrim, yaşadıklarının aksine hayata neşeyle bağlanarak, kendisine has özel yetenekleriyle çevresindeki vatandaşların dikkatini çekiyor. Bulunduğu çevreye enerji katan Devrim, dizi ve çizgi film karakterlerinin taklitlerini yapabiliyorken farklı hayvanların da seslerini çıkarabiliyor. Karakter ve hayvan sesleri çıkarabilen Devrim, robot hareketleri yapmasının yanı sıra beatbox gibi hiçbir müzik aleti kullanmadan ağız ve dudak hareketleriyle müzik oluşturuyor.

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