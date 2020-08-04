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Uşak’ta trafik kazası; 4 yaralı Takla atan araçta 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

İHA

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kaza esnasında araçta bulunan aile üyesi 4 yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta trafik kazası; 4 yaralı Takla atan araçta 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kaza esnasında araçta bulunan aile üyesi 4 yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza Banaz ilçesinde bulunan Büyükoturak Kavşağı’nı geçince meydana geldi. İddialara göre sürücü Erhan Kartal, kontrolündeki 35 AS 0653 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak takla attı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalelerin ardından sürücü Erhan Kartal, araç içerisinde seyir halinde bulunan sürücünün karısı Öznur Kartal ve çocukları Defne Ceren Kartal ve Özgür Erdinç Kartal’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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