Uşak’ta Vali Funda Kocabıyık koronavirüs denetimlerine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta Vali Funda Kocabıyık koronavirüs denetimlerine katıldı

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak'ta da düzenlenen korona virüs salgın denetlemelerine Vali Funda Kocabıyık'ta katıldı.

Uşak’ta Vali Funda Kocabıyık koronavirüs denetimlerine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Uşak’ta da düzenlenen korona virüs salgın denetlemelerine Vali Funda Kocabıyık’ta katıldı.
Denetimler sırasında Vali Funda Kocabıyık’a Uşak Belediye Başkan Vekili Gökhan Yalçın, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş eşlik etti. Denetlemelere Sigorta Pazar yerinden başlayan Funda Kocabıyık, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek denetlemeler hakkında bilgiler verdi. Pazar yerinden sonra taksi durağında taksicilerle sohbet eden Vali Funda Kocabıyık, Ata Park ve çevresindeki market ve kafeteryalarda da incelemeler yaptı.
Salgın süresince yapılan en kapsamlı denetim
Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Funda Kocabıyık, il genelinde Covid19 salgını süresince bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı denetimleri gerçekleştirdiklerini belirtti.
Pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, taksiler, lokantalar, kafeteryalar başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında polis, jandarma, zabıta ekipleri ile ilgili müdürlüklerin ekiplerinin denetim gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Funda Kocabıyık,, “İlimiz genelinde gün boyu sürecek Covid19 denetimlerinde ekiplerimiz özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kuralları hakkında hemşehrilerimizi bilgilendiriyor. Salgının yayılmasını engellemek için herkese görev düşüyor. Denetimlerim sırasında özellikle market, kafeterya ve lokantalarda iş yeri sahiplerimizin tedbirlere sıkı sıkıya uyduğunu görmek beni oldukça memnun etti. Toplumun tüm kesimlerinden aldığım görüşler, salgının son bulması için ortak bir çaba gösterilmesi yönünde. Bu duyarlılıkla ümit ediyorum ki bu süreci en az olumsuzlukla sonlandıracağız. Her insanımız bizim için çok değerli, bu yüzden toplum sağlığını korumak için çaba göstermeye devam ediyoruz” dedi.
Ayrıca kent genelinde denetlemeler farklı noktalarda gün boyu Polis ve Zabıta ekiplerince devam etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Uşak'ta 3 kilo kubar esrar ele geçirdi
Samet Cantürk Uşakspor'da
YEREL HABERLER Samet Cantürk Uşakspor'da
Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü
YEREL HABERLER Pazarlarda mahsul artınca fiyatlar düştü
Eşme’nin kinci kadın Kaymakamı dönemi başladı
YEREL HABERLER Eşme’nin kinci kadın Kaymakamı dönemi başladı
Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor
Uşak’ta trafik kazası; 4 yaralı Takla atan araçta 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
YEREL HABERLER Uşak’ta trafik kazası; 4 yaralı Takla atan araçta 4 ...
Uşak Üniversitesi’nde DGS ve ALES sınav koordinasyon toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi’nde DGS ve ALES sınav koordinasyon ...
Beyin tümörünü yenen Devrim, yetenekleriyle dikkatleri çekiyor Devrim, taklit yetenekleriyle etrafına enerji saçıyor 11 yılda 5 beyin ameliyatı geçiren Devrim, yetenekleriyle göz dolduruyor
YEREL HABERLER Beyin tümörünü yenen Devrim, yetenekleriyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X