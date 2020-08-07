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Uşak Üniversitesi Uluslararası Ortak Ağını Genişletiyor

İHA

Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan, 2020 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Uluslararası Kredi Hareketliliği ICM) projesi, Türkiye Ulusal Ajansı'nın değerlendirmesi sonucunda hibelendirilmeye hak kazandı.

Uşak Üniversitesi Uluslararası Ortak Ağını Genişletiyor

Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan, 2020 dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Uluslararası Kredi Hareketliliği ICM) projesi, Türkiye Ulusal Ajansı’nın değerlendirmesi sonucunda hibelendirilmeye hak kazandı.
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Tarhan, proje kapsamında 2023 yılı ortalarına kadar öngörülen sürede Tunus, Şili, Butan, Gürcistan, Kosova ve İran’ın da içinde bulunduğu ülkelerin saygın üniversiteleri ile çeşitli disiplinlerde, hem öğrenci öğrenim ve staj hareketliliğini hem de personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği yapılacağını aktararak, “Geçtiğimiz yıl yine ofisimiz tarafından hazırlanan aynı kategoride bir diğer proje Rusya yönünde hibe almaya hak kazanmıştı. Projenin hareketliliğe olanak sağladığı disiplinler ve sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin bir bilgilendirme toplantısını ilerleyen günlerde yapacağız.”dedi.
Uluslararasılaşma Yükseköğretimin En Önemli Sloganı
Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, göreve geldikleri ilk andan itibaren uluslararasılaşma ile ilgili sistematik ve nitelikli adımlar attıklarını belirterek, uluslararasılaşmanın yükseköğretimimizin temel bir unsuru haline geldiğini ifade etti. Uşak Üniversitesi’nin değişim programları ile yürüttüğü projelerin, uluslararasılaşma hedeflerine bir ivme kazandırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Savaş, “Uluslararası İlişkiler Ofisimizi ve öğretim elemanlarımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu yıl, kabul edilen her bölge kategorisinde en yüksek hibeyi kazanan ICM projemiz, üniversitemizin uluslararasılaşmada yakaladığı ivmeyi devam ettireceğinin bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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