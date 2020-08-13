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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Kahveciler Odasından oyunlara izin talebi

İHA

Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, korana virüs salgını sürecinde zor günler geçiren esnafların rahatlaması için oyunlara izin verilmesini talep etti.

Uşak Kahveciler Odasından oyunlara izin talebi

Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, korana virüs salgını sürecinde zor günler geçiren esnafların rahatlaması için oyunlara izin verilmesini talep etti.
Valilik önünde düzenlenen basın açıklamasına Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, bazı oda başkanları ve esnaflar katıldı. Korona virüs salgını nedeniyle oyunların yasak olduğu kahvelerde, esnafların işyeri kiraları, vergiler, SGK primleri, çalışan personel ücreti ve faturaları ödemekte zorluk çektiğini belirtti. Börekçi, "Hepimizce bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan Kovid19 salgını nedeniyle, virüsün halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak maksadıyla Hükümetimizce alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine göndermiş olduğu genelgesi ile kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, İnternet kafeler, playstation ve oyun salonlarının faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş, normalleşme adımları doğrultusunda da 1 Haziran 2020 tarihinde kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi iş yerlerimiz oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyetlerine başlamış olup İnternet Kafe ve Playstation Salonları ise 1 Temmuz 2020 tarihinde faaliyete geçti. İnsan sağlığı konusunda Hükümetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı da açıkça belirtmek isteriz. Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı gibi oyun oynamak için iş yerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zorlu süreçte iş yerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Anayasamızın 173. Maddesine göre Devlet, Esnaf ve Sanatkarları koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür. Türkiye genelinde 100 binden fazla esnafımız sadece günlük kazancıyla yaşamını idame ettirmekte, yanında çalışanlarının ücretlerini de günlük yevmiye olarak ödemektedir. Mevcut koşullar altında esnafımız bu haliyle işçisinin yevmiyesini dahi ödeyemez ve neredeyse tamamen kepenk kapatma noktasına gelmiştir" dedi.
Gelinen bu zorlu süreçte ekonomik kriz yaşayarak mağdur durumda olan kahvehane işletmecilerinin taleplerini dile getirdi.
Börekçi, "Covid19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafımız kahvehane işletmecileridir. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir. Bu durumdan etkilenen esnafımıza kira yardımı yapılması, esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birikmiş olan elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi, esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin Devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Börekçi "Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde öngörülecek tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı belirtmek isteriz.
Kahvehanelerde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edildiğini belirten Börekçi, bu konuda esnafın tüm önlemleri aldığının ve almaya da devam edeceğini söyledi. Konuşmasına devam eden Börekçi, "Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde Devletimizde öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz. Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün iş yerleri normalleşmişken sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo gibi oyunların halen oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesi, yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere, İlgili bakanlıklarımızdan talep ediyor, bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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