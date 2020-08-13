Uşak'ta uyuşturucu operasyonu Uşak'ta 160 gram esrar ve 116 kök kenevir ele geçirildi

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Uşak’ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 160 gram kubar esrar, 116 kök kenevir, 3 adet metamfetamin içme aparatı ve 1 adet esrar içme aparatı ele geçirildi.

Uşak’ta merkeze bağlı Mesudiye Köyü'nde jandarma ekipleri ulaştıkları istihbarat neticesinde bir şahsın ev, bahçe ve eklentilerine operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpek desteğiyle düzenlenen operasyonda şahsın ait yerlerde 160 gram kubar esrar, 116 kök kenevir bitkisi, 3 adet mentanfetamin içme aparatı ve 1 adette esrar içme aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemelerinin ardından şahıs göz altına alındı.

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