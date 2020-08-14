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Uşakspor'da iki dışarı bir içeri

DHA

Uşakspor'da iki dışarı bir içeri


UŞAK (DHA) - TFF 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor'da yönetim iki oyuncuyla yollarını ayırırken, dış transferde bir takviye gerçekleştirdi.
Kırmızı siyahlılarda Erdi Zengin ve Emre Demir'e katkıları için teşekkür eden kurmaylar, Afjet Afyonspor'dan sol bek İsmet Benli'yi kadroya dahil etti. Afyon ekibinde 3 şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Uşak ekibi için ter dökeceği belirtildi. Belediye Kütahyaspor'da profesyonel olan İsmet daha sonra Afyonkarahisarspor, Tavşanlı Linyitspor, Salihli Belediyespor, Bodrumspor kulüplerinde de görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2020-08-14 12:21:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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