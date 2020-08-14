Uşak Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı müracaatları devam ediyor

4 Ağustos tarihinde başlayan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı başvuruları 20 Ağustos 2020 tarihine kadar devam ediyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli, yüz yüze yapılan özel yetenek sınavının, bu sene korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu sene sosyal mesafeyi koruyabilmek adına bu seneye özel online yapma kararı aldıklarını dile getirdi. Başvuru yapacak aday öğrencilerin; kayıt döneminde orijinallerini teslim etme koşulu ile kendilerine ait olduğunu beyan ve kabul edecekleri, özellik ve konuları başvuru koşullarında açıklanan 5 adet çalışma ile online olarak başvurularını yapacaklarını aktaran Prof. Dr. Gökçeli, “Sınav değerlendirmesi bu çalışmalar üzerinden sınav jürisi tarafından yapılacak ve sonuçlar üniversitemiz ve fakültemiz web sayfalarından ilan edilecektir. Detaylı bilgi üniversitemizin (www.usak.edu.tr) ve fakültemizin web sayfalarında mevcuttur. Fakültemizde hâlihazırda öğrenci alan; Moda Tasarımı, Seramik, Resim ve Geleneksel Türk Sanatları olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Başvuru aşamasında öğrenciler bölüm tercihlerini de yapmak durumundadırlar” dedi.

Öğrencilere Alanlarında Çalışma Fırsatı Sunuluyor

Dünyayı sarsan pandemi sürecinde Uşak Üniversitesinin gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmalarını devam ettirdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu sene yapılacak Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarının da bu doğrultuda düzenlendiğini belirtti.

Üniversitede, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması programı kapsamında sanayi odaklı çalışmalar yürüten ve Türkiye’de bir ilk olan Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunduğunu ifade eden Rektör Savaş, “Güzel Sanatlar Fakültemizin Moda Tasarımı ve Seramik bölümlerindeki öğrencilerimiz, DTS Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirliği ve etkileşim halinde çalışabilmektedir. Bu alanlara başvuracak öğrenciler; 7+1 sistemi ile son yarıyıllarında sektör stajı yaparak mezun olabileceklerdir. Ayrıca bir ülkenin, bir topluluğun kültürünü ve kimliğini yansıtan milli değerlerimize sahip çıkmayı ve yaşatmayı görev edinen Geleneksel Türk Sanatları bölümümüzde öğrenciler geçmiş kültürel öğelerimizi tanıyarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadırlar. Bölüm mezunlarımız atalarımızdan miras kalan değerlerimizi korumak ve yaşatabilmek adına özellikle son yıllarda müzelerde ve özel çalışmalara artan talepleri karşılama hususunda iş imkânına sahiptir. Resim bölümümüz ise resim sanatına gönül vermiş öğrencilerimiz için 2014 yılından beri hizmet vermeye devam etmektedir. Özel yetenek sınavına girecek aday öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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