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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta sokak hayvanları için yeni bir umut

İHA

Uşak'ta sokak canlılarının ambulansı niteliğindeki Acil Müdahale Aracı faaliyete başlamasıyla artık canlılar hayata daha sıkı tutunuyor.

Uşak'ta sokak hayvanları için yeni bir umut

Uşak'ta sokak canlılarının ambulansı niteliğindeki Acil Müdahale Aracı faaliyete başlamasıyla artık canlılar hayata daha sıkı tutunuyor.
Uşak Belediyesi, yaralanan sokak hayvanlarına müdahaleyi hızlandırmak ve daha hijyenik bir ortam sağlamak adına “Hayvan Acil Durum Müdahale Aracı” oluşturdu. Özel dizayn edilmiş araç ile olası bir sokak hayanı yaralanması durumunda artık tedaviye başlama süresi kısaldı. İçerisinde gerekli donanımların bulunduğu araçla daha etkin bir tedavi sağlanacak.
Yaralı sokak hayvanlarına müdahale daha etkin
Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Okan Aydın, “Doğa dostu belediyemizin ve Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’ın tüm canlılara değer vermesi sayesinde araç envanterimize Sokak Canlıları Acil Müdahale Aracını ekledik. Onların daha sağlıklı bir şekilde taşınması ve müdahalenin daha etkin olması adına artık bu aracımızı kullanıyoruz. Yaralı ve sakat canlılarımızı bu aracımızla barınağımıza getirip burada gerekli tıbbi müdahalemizi yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.
Acil müdahaleler için Alo 153
Hayvan sever bir vatandaş olan Safiye Acar, Sokak Hayvanları Acil Durum Müdahale Aracının güzel bir çalışma olduğunu kaydederek, “Öncelikle Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a, Veteriner İşleri Müdürlüğümüze ve personellerine duyarlılıkları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Sokak canlılarımız için belediyemizle her zaman birlik içinde çalışıyoruz. Özellikle bu dönemlerde kazalar çok oluyor. Alkol ve hız gibi etkenlerin sonucunda, canlarımıza çarpıp gidiyorlar. Dileriz böyle bir şey olmasın ancak bir sokak canlısına çarptıklarında 153’ü arayarak belediye ekiplerine haber verebilirler ve acil müdahale aracı yardımlarına koşabilir.” dedi. Bu tarz durumlarda araç sigortalarının yaralanan hayvanları da kapsadığını dile getiren Acar, yaralanan canlının bir veteriner hekime götürülmesi halinde tüm masrafların sigorta aracılığı ile karşılandığını vurguladı.
Safiye Acar, “Trafikte lütfen canlılarımıza dikkat edelim ve bu sıcak günlerde bir kap su ve bir kap mamayı onlardan esirgemeyelim.” diyerek sokak canlılarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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