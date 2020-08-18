Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı



Fırat AKAY/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta 4 metrelik beton elektrik direği çukuruna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden açılmış olan ve kapatılmayan beton elektrik direği çukuruna yavru kedi düştü. 4 metrelik çukura düşen kedinin seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler özel bir aparatla kediyi 4 metrelik çukurdan çıkarttı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından kap içinde çukurdan çıkarılan kediye süt veririlirken bir kişinin kediyi sahiplendiği öğrenildi.

Öte yandan ekipler açık olan çukuru herhangi bir kazaya yol açmaması için kapattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak / Merkez FIRAT AKAY

2020-08-18 19:03:35



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