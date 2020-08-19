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Uşak’ta korona virüs denetimleri Vali Funda Kocabıyık, denetimlere katıldı

İHA

Ülke genelinde uygulanan korona virüs denetimleri, Uşak'ta da gerçekleşti. Denetimlere katılan Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların görüşlerini alarak sohbet etti.

Uşak’ta korona virüs denetimleri Vali Funda Kocabıyık, denetimlere katıldı

Ülke genelinde uygulanan korona virüs denetimleri, Uşak’ta da gerçekleşti. Denetimlere katılan Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların görüşlerini alarak sohbet etti.
Denetimlerde Funda Kocabıyık’a Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ve Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş eşlik etti. Mende Pazarında gerçekleştirilen korona virüs (Kovid19) denetimlerinde Funda Kocabıyık vatandaşlarla sohbet ederek kendilerinin de görüşlerini dinledi. Kent genelinde vatandaşların Kovid19 tedbirlerini büyük oranda yerine getirdiğini belirten Vali Funda Kocabıyık, “Hemşehrilerimiz büyük oranda maske kullanımına dikkat ediyor, bu bilinçle devam etmemiz gerekiyor. Rehavete kapılmadan sıkı sıkıya tedbirlere uyalım, salgının yayılmasına izin vermeyelim. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kovid19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' diyerek denetimler gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde tüm yaşam alanlarında ekiplerimiz vatandaşlarımızı bilgilendirerek, tedbirlere uyulup uyulmadığına yönelik denetimlerine devam ediyor. Hep birlikte bugünleri geride bırakacağız, tek yapmamız gereken salgın bitene kadar maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uymak. Uşak olarak salgına boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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