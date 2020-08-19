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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi

İHA

Uşak’ta 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi

Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, Kovid19 salgınına yönelik 65 yaş üstü vatandaşlar ile düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit, asker uğurlama gibi etkinliklerle kısıtlama kararı alındı.
Vali Funda Kocabıyık, toplantı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşların Kovid19 salgınından etkilenmemeleri için il genelinde ilave tedbirler aldıklarını belirtti. Funda Kocabıyık, özellikle risk gurubundaki 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan kararların önemine değindi. Kocabıyık “Kovid19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla salgının görülmeye başladığı ilk günden itibaren ilgili bakanlıklarımızın aldığı kararları uygularken bir yandan da gerekli hâllerde ilimiz özelinde hemşehrilerimizin sağlığı için ilave tedbirler uyguluyoruz. Yaptığımız son değerlendirmeler ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca ilimiz genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu etkinliklere katılmaları yasaklanmasına; Düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklerin en geç 23.00’te bitirilmesi ve 2 saat ile sınırlandırılmasına; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyulmasına; gelin alma, sünnet, asker uğurlama gibi etkinliklerin konvoy oluşturmak suretiyle yapılmamasına karar verildi. Tüm hemşehrilerimizin aldığımız kararlara uymalarını rica ediyorum” dedi.
Alınan kararlarla ilgili görev alanı içerisinde olan Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından denetimlerin yapılacağını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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